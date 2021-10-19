احدث الأخبار

بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور
أبرز المواد
 يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
أبرز المواد
 9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي
أبرز المواد
 بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يدرب منسوبيه على القيادة الآمنة لسيارات الإسعاف افتراضياً
منطقة تبوك
 “الصحة” تنصح النساء الحوامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا.. وتحدد 3 حقائق مهمة
أبرز المواد
 وزير الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستقود الاقتصاد إلى نهضة غير مسبوقة
أبرز المواد
 “الربيعان” يفوز بأكبر رمانة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
المناطق
 مركز 937 بحفر الباطن يتلقى 4697 بلاغًا خلال النصف الأول من العام
المنطقة الشرقية
 دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع
أبرز المواد
 الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة
أبرز المواد
 غدا.. انطلاق منتدى شؤون الأسرة 2021
محليات
بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور

بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور

أبرز المواد
يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

أبرز المواد
9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

أبرز المواد
بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد

بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور

بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور
http://almnatiq.net/?p=1052959
المناطق - واس:

باع صقارون شاهين فرخ نادر المواصفات، خلال صفقة قياسية شهدها مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، بلغت قيمتها ١٧١ ألف ريال.

وكان الصقر للطواريح محمد بن قبلان القحطاني، وعبدالله بن مطحس القحطاني، ومطحس بن محمد القحطاني، قد طرح على أرض قرية المجيرمة في منطقة مكة المكرمة، المعروفة بموقعها الإستراتيجي الذي تمر فوقه الصقور أثناء هجرتها السنوية، وتعد ملتقى للصقارين والطواريح من كل أنحاء المملكة.

وتحدث الصقار مطحس القحطاني عن هوايته التراثية في صيد الصقور، التي تعود إلى سنوات اكتسبها من محيطه، سواء والده وجده أم أصدقائه، مفيداً أن هذا صقره السادس الذي يطرحه خلال مسيرته كطاروح، لكنه الأغلى بلا منازع، على حد تعبيره.

وبدأت المزايدة على الصقر بـ١١١ ألف ريال، لينتهي به المطاف مع مالكه الجديد، وظفر به بمبلغ ١٧١ ألف ريال، حيث يتسم الصقر بطول مساوٍ لعرضه، ١٥.٥ إنشا، ووزنه ١٠٤٣ جراماً.

وأوضح الطاروح مطحس القحطاني، بأن الوقت المستغرق لطرحه من ٣ إلى ٤ ساعات، بعد شهر قضاه برفقه والده وابن عمه في صحراء المجيرمة للظفر بهذا الصيد الثمين، آملاً أن يتمكن من طرح شاهين آخر للمشاركة به في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

روابط ذات صلة

أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل

أمير مكة يهنئ “الفيفي” بتعيينه مدير “التجارة” بالمنطقة.. ويستقبل مدير وزارة النقل
“أمن الطرق” يكشف تفاصيل حادث الشاحنة “المعلقة” بطريق “مكة – جدة”

“أمن الطرق” يكشف تفاصيل حادث الشاحنة “المعلقة” بطريق “مكة – جدة”
أمانة العاصمة المقدسة تواصل رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري بأنفاق مكة  

أمانة العاصمة المقدسة تواصل رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري بأنفاق مكة  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*