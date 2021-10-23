في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف

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حقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا على نظيره الرائد في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح لوسيانو فييتو في تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وتمكن يحيى الشهري من تسجيل أول أهداف الرائد في الدقيقة 86، كما نجح ايدير في إدراك التعادل للرائد في الدقيقة 88، لكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز رفض خروج المباراة بنتيجة لتعادل وسجل هدفًا قاتلًا للهلال في الدقيقة 95.

وجاء تشكيل الهلال للمباراة كالتالي: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، حمد اليامي، جوستافو كويالر، محمد كنو، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، وصالح الشهري.

ورفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.