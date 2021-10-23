احدث الأخبار

في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف
أبرز المواد
 بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور
أبرز المواد
 يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
أبرز المواد
 9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي
أبرز المواد
 بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يدرب منسوبيه على القيادة الآمنة لسيارات الإسعاف افتراضياً
منطقة تبوك
 “الصحة” تنصح النساء الحوامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا.. وتحدد 3 حقائق مهمة
أبرز المواد
 وزير الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستقود الاقتصاد إلى نهضة غير مسبوقة
أبرز المواد
 “الربيعان” يفوز بأكبر رمانة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
المناطق
 مركز 937 بحفر الباطن يتلقى 4697 بلاغًا خلال النصف الأول من العام
المنطقة الشرقية
 دراسة تكشف عن علاقة النوم والاستيقاظ ليلًا بزيادة الوزن لدى الرضع
أبرز المواد
 الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة
أبرز المواد
في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف

في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف

أبرز المواد
بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور

بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور

أبرز المواد
يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

أبرز المواد
9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي

أبرز المواد

في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف

في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف
http://almnatiq.net/?p=1052966
محررو المناطق

حقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا على نظيره الرائد في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ونجح لوسيانو فييتو في تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

 

وتمكن يحيى الشهري من تسجيل أول أهداف الرائد في الدقيقة 86، كما نجح ايدير في إدراك التعادل للرائد في الدقيقة 88، لكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز رفض خروج المباراة بنتيجة لتعادل وسجل هدفًا قاتلًا للهلال في الدقيقة 95.

 

وجاء تشكيل الهلال للمباراة كالتالي: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، حمد اليامي، جوستافو كويالر، محمد كنو، سلمان الفرج، لوسيانو فييتو، وصالح الشهري.

 

ورفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

روابط ذات صلة

بعد واقعة مباراة الشباب.. الاتحاد يعاقب فهد المولد

بعد واقعة مباراة الشباب.. الاتحاد يعاقب فهد المولد
بعد اشتباكه مع لاعبي الهلال في دوري الأبطال.. تقرير آسيوي يدين عبد الغني ويبرئ البليهي    

بعد اشتباكه مع لاعبي الهلال في دوري الأبطال.. تقرير آسيوي يدين عبد الغني ويبرئ البليهي    
الهلال يطيح بأحلام النصر ويحرمه من المشاركة في البطولة الآسيوية النسخة المقبلة

الهلال يطيح بأحلام النصر ويحرمه من المشاركة في البطولة الآسيوية النسخة المقبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*