احدث الأخبار

خبير أسلحة يكشف لغز مقتل مصورة أمريكية وإصابة مُخرج خلال تصوير فيلم (فيديو)
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يرحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات مليشيات الحوثي
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تحذر من غير المرخصين في الاستثمار.. وتصدر عدة تنبيهات
أبرز المواد
 أشاد فيه بمبادرات ولي العهد.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
 البرلمان العربي: بيان مجلس الأمن المندد بإرهاب الحوثيين يعكس دعمًا دوليًا لجهود المملكة
محليات
 في الوقت القاتل.. الهلال يواصل التقدم بجدول الترتيب بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف
أبرز المواد
 بـ ١٧١ ألف ريال.. بيع صقر نادر في مزاد نادي الصقور
أبرز المواد
 يسير بطريقة مُخالفة.. “المرور” يضبط قائد شاحنة عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
أبرز المواد
 9 فئات تستفيد منها.. الصحة تكشف تفاصيل ومزايا خدمة البريد الدوائي
أبرز المواد
 بثلاثية.. أبها يكسب الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يدرب منسوبيه على القيادة الآمنة لسيارات الإسعاف افتراضياً
منطقة تبوك
 “الصحة” تنصح النساء الحوامل بأخذ جرعتين من لقاح كورونا.. وتحدد 3 حقائق مهمة
أبرز المواد
خبير أسلحة يكشف لغز مقتل مصورة أمريكية وإصابة مُخرج خلال تصوير فيلم (فيديو)

خبير أسلحة يكشف لغز مقتل مصورة أمريكية وإصابة مُخرج خلال تصوير فيلم (فيديو)

أبرز المواد
“التعاون الخليجي” يرحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات مليشيات الحوثي

“التعاون الخليجي” يرحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات مليشيات الحوثي

أبرز المواد
هيئة السوق المالية تحذر من غير المرخصين في الاستثمار.. وتصدر عدة تنبيهات

هيئة السوق المالية تحذر من غير المرخصين في الاستثمار.. وتصدر عدة تنبيهات

أبرز المواد
أشاد فيه بمبادرات ولي العهد.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة

أشاد فيه بمبادرات ولي العهد.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة

أبرز المواد

خبير أسلحة يكشف لغز مقتل مصورة أمريكية وإصابة مُخرج خلال تصوير فيلم (فيديو)

خبير أسلحة يكشف لغز مقتل مصورة أمريكية وإصابة مُخرج خلال تصوير فيلم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052968
محررو المناطق:

فسر خبير الأسلـحة في هوليوود غيوم ديلوش، ما حدث من مقـتل المصورة هاليانا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، أثناء تصوير فيلم “راست”، على يد نجم هوليوود الأمريكي أليك بالدوين.

وقال ديلوش إنه يحتمل أن تنفصل طلـقة خلّبية عن غلافها ثم تدخل ماسورة المسـدس، فإذا ما وُضعت طلقـة خلبية أخرى خلف تلك الرصاصة الوهمية، فإنها تتحول إلى طلقة حية.

وأشار إلى إنه رغم سهولة إضافة المؤثرات الرقمية في الأفلام، إلا أن كثيراً من المخرجين والممثلين يفضلون استخدام الأسلحة الحقيقية لإضفاء مصداقية أعلى للمشاهد.

وبين أن مشكلة الأسلحة الوهمية تكمن في عدم إظهارها ارتداد الرصاص والدخان، وهي عناصر تضفي لمسة خاصة على التمثيل، فعندما تمنح الممثل مسدساً بلاستيكياً وتضيف أثر الرصـاصة لاحقا بالمؤثرات الرقمية، يظهر الفرق جلياً مقارنة مع استخدام أسلحة حقيقية.

وأشار إلى أنه مع استخدام تلك الطلقات يحدث انفجـار حقيقي للبارود يمكن للمشاهد رؤيته بوضوح في مقدمة البندقية لحظة إطلاق الـنار، إلا أن الممثل لا يسدد باتجاه ممثل آخر بشكل مباشر، كما يجب أن تكون هناك مسافة أمان.

وكان نجم هوليوود أليك بالدوين عبر عن حزنه الشديد بعد مقـتل المصورة هاليانا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، أثناء تصوير فيلم “راست”، وأكد تعاونه مع الشرطة بشأن الحـادث الذي وقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*