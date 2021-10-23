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البرلمان العربي: بيان مجلس الأمن المندد بإرهاب الحوثيين يعكس دعمًا دوليًا لجهود المملكة
http://almnatiq.net/?p=1052974
المناطق - واس:

رحب البرلمان العربي بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأكد البرلمان العربي فى بيان له اليوم أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن،إذْ يعكس دعمًا دوليًا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها القوانين الدولية كافة.

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