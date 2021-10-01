هيئة السوق المالية تحذر من غير المرخصين في الاستثمار.. وتصدر عدة تنبيهات

محررو المناطق:

حذرت هيئة السوق المالية، اليوم السبت، من التعامل مع الأشخاص غير المُرخص لهم في الاستثمار المالي.

وأوضحت الهيئة، أنه حال التعامل مع أشخاص غير مُرخص لهم يجب التعرف على آلية الإجراء من خلال دليل حماية المستثمر الذي يسهم في حماية المستثمر في السوق المالية من الممارسات غير العادلة.

وأصدرت الهيئة مجموعة من التنبيهات جاءت كالتالي:

ـ لا تكن رقمًا إضافيًا في عدد ضحايا المحتالين باسم الاستثمار الناجح والربح السريع ومصادر الدخل الإضافي دون عناء.

ـ الحذر من تسليم أو تحويل أموال أو مدخرات إلى أي شخص أو شركة غير مرخص لهم من هيئة سوق المالية.

ـ الإعلانات التي تصل عبر الهاتف أو مواقع الإنترنت ووسائط التواصل في معظمها إعلانات تصيد أو احتيال.

ـ تزوير الأوراق وانتحال أسماء شركات كبرى هو أسلوب شائع يمارسه المحتالون لإيهام الضحايا بمشروعية أعمالهم، لذلك يجب الحذر.

ـ استخدام حسابات بنكية محلية بأسماء حقيقية أسلوب شائع يمارسه المحتالون لإيهام الضحايا بمشروعية أعمالهم.

ـ الاستثمارات المالية ليست كلها مناسبة فيجب الحرص على استشارة المختصين.

ـ الحذر من مقدمي الخدمات غير المرخص لهم، كما أن المعرفات التي تنشط بتقديم المشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمارس عملًا مخالفًا.

ـ المتضرر من أي ممارسة خاطئة عليه التقدم بدعواه إلى لجنة الفصل في المنازعات المالية.