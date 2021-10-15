غش وتلاعب وسماسرة.. مختص يكشف أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة (فيديو)

محررو المناطق:

كشف المختص بسوق العمل فارس بن جلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في المملكة.

وقال بن جلعود إن تلاعب بعض مكاتب الاستقدام وتحكمهم عبر سماسرة في الخارج، تسبب في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، مشيرًا إلى وجود بعض وسائل الغش والتلاعب من مكاتب استقدام العمالة.

وأضاف جلعود خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” أن بعض مكاتب الاستقدام تنشر صورا للعمالة المنزلية ويفاجأ طالبها بأنها تأتي مغايرة للصورة المعروضة.

وتابع أن مكاتب الاستقدام بعد فتح الترخيص لها، أصبحت الآن أكثر من البقالات، مشيرًا إلى فتح شركات مسؤولة، قابله وجود مكاتب استقدام صغيرة بدأت تنافس الشركات وتحول الأمر إلى تجارة.