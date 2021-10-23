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“الصحة” تكشف مستجدات كورونا بالمملكة وتجيب عن الأسئلة الأبرز.. غدًا

“الصحة” تكشف مستجدات كورونا بالمملكة وتجيب عن الأسئلة الأبرز.. غدًا
http://almnatiq.net/?p=1053002
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر مؤتمر صحفي غدًا الأحد في تمام الساعة 3:35 عصراً، لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

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