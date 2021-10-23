“الصحة” تكشف مستجدات كورونا بالمملكة وتجيب عن الأسئلة الأبرز.. غدًا

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر مؤتمر صحفي غدًا الأحد في تمام الساعة 3:35 عصراً، لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/xMcs34vOsG
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 23, 2021
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