أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي

الأوسع منذ سنوات طويلة.. أمين الطائف يصدر قرارات بتكليف 34 قياديا بالأمانة

المناطق - مكة المكرمة:

أصدر أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي 34 قرارا تعد هي الأوسع منذ سنوات طويلة.

وتضمنت القرارات إجراء تشكيلات واسعة في مفاصل الأمانة، شملت التعيينات التالية:

– المهندس بدر بن عويض النفيعي مديراً لإدارة تشغيل وصيانة مرافق الأمانة

– المهندس عبدالله بن زين العابدين الصيرفي مديراً لإدارة الدراسات والتصاميم بوكالة المشاريع

– المهندس عبدالوهاب بن مردد الطلحي مديراً لإدارة الاشراف على تنفيد مشاريع الاناره

– المهندس ابراهيم بن علي الزيلعي مديراً لإدارة الاشراف على تنفيد مرافق الأمانة

– المهندس بدر بن عويض النفيعي مديراً للإدارة تشغيل وصيانة مرافق الأمانة

– المهندس رامي بن خلف الله النمري مديراً للإدارة العامة للتشغيل والصيانة

– الأستاذ عازب بن محسن الزهراني مستشار بمكتب الوكيل للخدمات

– المهندس بندر بن محمد المالكي وكيلاً مساعداً للمشاريع

– المهندس مشعل بن عبدالله الثمالي مديراً لإدارة الرقابة البلدية

– المهندس علي بن عبدالله الشهري مدير إدارة الاشراف على تنفيذ الطرق وتصريف السيول

– الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله روزي مدير إدارة مراقبة النظافة

– الأستاذ سعود بن عطية الحارثي مدير إدارة المرادم والنفايات

– المهندس سلطان بن مشرف العمري مدير إدارة صيانة الطرق وتصريف السيول

– المهندس عبدالسلام بن سعد العمري مديراً عاماً للتنفيد والإشراف بوكالة المشاريع

– الأستاذ مترك بن صالح الزبيدي مدير إدارة حماية البيئة

– المهندس فايز بن علي المالكي مدير إدارة هندسة النقل والمرور

– الاستاذ عبدالاله بن سعود العمري مدير إدارة مختبر المواد

– الاستاذ ماجد بن عبدالرحمن الزايدي رئيساً لبلدية بني سعد المرتبطة

– الأستاذة ملاك بنت عبدالملك الثقفي مدير إدارة المختبرات

– الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله روزي مدير إدارة مراقبة النظافة

– الأستاذ ياسر بن عيضة الزايدي مدير الإدارة العامة لصحة البيئة

– الأستاذ محمد بن قاسم القشطة مدير إدارة التراخيص المهنية

– الأستاذ عبدالله بن عبيد العتيبي مدير إدارة تشغيل وصيانة الحدائق

– الأستاذ خالد بن عبدالمحسن الهذلي مدير إدارة الاشراف على تنفيذ الحدائق والتجميل

-الأستاذ ماجد بن محمد العجماني مدير إدارة المشتل

– الأستاذ ابراهيم بن عبدالله الحارثي رئيساً لبلدية الطائف الجديد الفرعية

– المهندس محمد بن سعيد المالكي رئيساً لبلدية الشفا الفرعية

– المهندس وليد بن عبدالله الهذلي رئيساً لبلدية شمال الطائف الفرعية

– المهندس مشعل بن مناجا المطيري رئيساً لبلدية الهدا الفرعية

– الأستاذ عبدالاله بن سالم المالكي رئيساً لبلدية جنوب الطائف الفرعية

– الأستاذ أحمد بن عبدالجبار المالكي رئيساً لبلدية غرب الطائف الفرعية

– الأستاذ حمد بن سليم الغريبي رئيساً لبلدية شرق الطائف الفرعية

– الأستاذ غازي بن شاكر الحسني رئيساً لبلدية السيل الكبير الفرعية

– المهندس سلطان بن صبري عجيب رئيساً لبلدية السيل الصغير الفرعية