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الأوسع منذ سنوات طويلة.. أمين الطائف يصدر قرارات بتكليف 34 قياديا بالأمانة

الأوسع منذ سنوات طويلة.. أمين الطائف يصدر قرارات بتكليف 34 قياديا بالأمانة

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وقف خدمات واتساب بأكثر من 50 نوعًا من الهواتف.. وهذه آلية التحديث

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الأوسع منذ سنوات طويلة.. أمين الطائف يصدر قرارات بتكليف 34 قياديا بالأمانة

الأوسع منذ سنوات طويلة.. أمين الطائف يصدر قرارات بتكليف 34 قياديا بالأمانة
أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي
http://almnatiq.net/?p=1053006
المناطق - مكة المكرمة:

أصدر أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي 34 قرارا تعد هي الأوسع منذ سنوات طويلة.

وتضمنت  القرارات إجراء تشكيلات واسعة في مفاصل الأمانة، شملت  التعيينات التالية:

– المهندس بدر بن عويض النفيعي مديراً لإدارة تشغيل وصيانة مرافق الأمانة

– المهندس عبدالله بن زين العابدين الصيرفي مديراً لإدارة الدراسات والتصاميم بوكالة المشاريع

– المهندس عبدالوهاب بن مردد الطلحي مديراً لإدارة الاشراف على تنفيد مشاريع الاناره

– المهندس ابراهيم بن علي الزيلعي مديراً لإدارة الاشراف على تنفيد مرافق الأمانة

– المهندس بدر بن عويض النفيعي مديراً للإدارة تشغيل وصيانة مرافق الأمانة

– المهندس رامي بن خلف الله النمري مديراً للإدارة العامة للتشغيل والصيانة

– الأستاذ عازب بن محسن الزهراني مستشار بمكتب الوكيل للخدمات

– المهندس بندر بن محمد المالكي وكيلاً مساعداً للمشاريع

– المهندس مشعل بن عبدالله الثمالي مديراً لإدارة الرقابة البلدية

– المهندس علي بن عبدالله الشهري مدير إدارة الاشراف على تنفيذ الطرق وتصريف السيول

– الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله روزي مدير إدارة مراقبة النظافة

– الأستاذ سعود بن عطية الحارثي مدير إدارة المرادم والنفايات

– المهندس سلطان بن مشرف العمري مدير إدارة صيانة الطرق وتصريف السيول

– المهندس عبدالسلام بن سعد العمري مديراً عاماً للتنفيد والإشراف بوكالة المشاريع

– الأستاذ مترك بن صالح الزبيدي مدير إدارة حماية البيئة

– المهندس فايز بن علي المالكي مدير إدارة هندسة النقل والمرور

– الاستاذ عبدالاله بن سعود العمري مدير إدارة مختبر المواد

– الاستاذ ماجد بن عبدالرحمن الزايدي رئيساً لبلدية بني سعد المرتبطة

– الأستاذة ملاك بنت عبدالملك الثقفي مدير إدارة المختبرات

– الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله روزي مدير إدارة مراقبة النظافة

– الأستاذ ياسر بن عيضة الزايدي مدير الإدارة العامة لصحة البيئة

– الأستاذ محمد بن قاسم القشطة مدير إدارة التراخيص المهنية

– الأستاذ عبدالله بن عبيد العتيبي مدير إدارة تشغيل وصيانة الحدائق

– الأستاذ خالد بن عبدالمحسن الهذلي مدير إدارة الاشراف على تنفيذ الحدائق والتجميل

-الأستاذ ماجد بن محمد العجماني مدير إدارة المشتل

– الأستاذ ابراهيم بن عبدالله الحارثي رئيساً لبلدية الطائف الجديد الفرعية

– المهندس محمد بن سعيد المالكي رئيساً لبلدية الشفا الفرعية

– المهندس وليد بن عبدالله الهذلي رئيساً لبلدية شمال الطائف الفرعية

– المهندس مشعل بن مناجا المطيري رئيساً لبلدية الهدا الفرعية

– الأستاذ عبدالاله بن سالم المالكي رئيساً لبلدية جنوب الطائف الفرعية

– الأستاذ أحمد بن عبدالجبار المالكي رئيساً لبلدية غرب الطائف الفرعية

– الأستاذ حمد بن سليم الغريبي رئيساً لبلدية شرق الطائف الفرعية

– الأستاذ غازي بن شاكر الحسني رئيساً لبلدية السيل الكبير الفرعية

– المهندس سلطان بن صبري عجيب رئيساً لبلدية السيل الصغير الفرعية

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