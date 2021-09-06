وقف خدمات واتساب بأكثر من 50 نوعًا من الهواتف.. وهذه آلية التحديث

أعلن تطبيق “واتساب”، إغلاقه التام في أكثر من 50 نوعًا من الهواتف، مع حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.
وتقوم “المنصة” التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم، بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.
وأصدر موقع “إكسبريس” قائمة بجميع النماذج المتأثرة:
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 II
Optimus L5 Dual
Best L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Best L7 II
Optimus F6, Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Best L4 II
Best L2 II
Optimus Nitro HD
Optimus 4X HD
Optimus F3Q
ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
Xperia Miro
Xperia Neo L
Xperia Arc S
Alcatel
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Run F1
THL W8
– iPhone SE
– iPhone 6S
– iPhone 6S Plus
خطوات تحديث أندرويد لتفادي الانقطاع:
توصيل الجهاز بشبكة wifi موثوقة.
فتح علامة تبويب الإعدادات وتحديد خيار «حول الهاتف»
اختيار أيقونة «التحقق من وجود تحديثات».
اختيار أيقونة «التثبيت الآن».
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