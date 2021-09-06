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وقف خدمات واتساب بأكثر من 50 نوعًا من الهواتف.. وهذه آلية التحديث
http://almnatiq.net/?p=1053010
المناطق ـ وكالات:

أعلن تطبيق “واتساب”، إغلاقه التام في أكثر من 50 نوعًا من الهواتف، مع حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.

 

وتقوم “المنصة” التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم، بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

 

وأصدر موقع “إكسبريس” قائمة بجميع النماذج المتأثرة:

 

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

– iPhone SE

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

خطوات تحديث أندرويد لتفادي الانقطاع:

توصيل الجهاز بشبكة wifi موثوقة.

فتح علامة تبويب الإعدادات وتحديد خيار «حول الهاتف»

اختيار أيقونة «التحقق من وجود تحديثات».

اختيار أيقونة «التثبيت الآن».

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