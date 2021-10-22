“الموارد البشرية” تكشف آلية صرف البدلات للموظفين

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السبت على تساؤل حول صرف بدل خطر لسائق المعدات.
وقال أحد المستفدين عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”: “هل يتم يصرف بدل خطر لسائق المعدات؟.
وأكدت الوزارة، أنَ تقرير البدلات بأنواعها ومقدارها يعود إلى ما هو متفق عليه بين الطرفين أو بما هو منصوص عليه باللوائح الداخلية للمنشأة فالأمر اتفاقي وليس إلزاميا.
أهلاً بك ..
يعود تقرير البدلات بأنواعها ومقدارها إلى ماهو متفق عليه بين الطرفين أو بما هو منصوص عليه باللوائح الداخلية للمنشأة فالأمر اتفاقي وليس إلزامي .. شاكرين تواصلك ..
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) October 23, 2021
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