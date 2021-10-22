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حالة الطقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1053027
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، ويستمر توقع تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، وتتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

كما توقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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