دراسة حديثة: كثير من المصابين بكورونا يعانون ضعف الذاكرة حتى بعد التعافي

المناطق- وكالات:

كشف دراسة جديدة، معاناة الكثير من المصابين بفيروس كورونا من ضعف الإدارك حتى بعد سبعة أشهر من التعافي، مشيرة إلى أن ذلك لا يقتصر على كبار السن بل يشمل حتى الشباب.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، أن الدراسة، التي حللت بيانات المرضى من مستشفى “ماونت سيناي” في نيويورك، تضاف إلى الأدلة المتزايدة على أن المصابين بكورونا لمدة طويلة قد يعانون من عدد كبير من الآثار الجانبية بعد أسابيع أو أشهر من التعافي.

ويعاني ما يصل إلى 24 في المئة من الناس الذين تعافوا من الفيروس من نوع من الصعوبات المعرفية، بما في ذلك مشاكل في الذاكرة والتركيز، بحسب الدراسة.

ونقلت الشبكة عن مؤلفة الدراسة جاكلين بيكر، أخصائية علم النفس العصبي السريري، قولها: “نشهد ضعفا إدراكيا طويل الأمد لدى مجموعة من الفئات العمرية”.

وبحسب الدراسة، وأجريت اختبارات على 740 مريضا سجلوا أنفسهم ليكونوا جزءا من سجل يديره المستشفى، بين أبريل 2020 ومايو 2021، يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر، وليس لديهم تاريخ من المعاناة من الخرف. وأظهرت النتائج معدلا مرتفعا نسبيا من الضعف الإدراكي بعد 7.6 أشهر من الإصابة بكورونا.

وكان العجز المعرفي أكثر شيوعا، إذ سجل لدى مريض من كل 4 مرضى، فيما جاءت صعوبة تخزين ذكريات جديدة في الرتبة الثانية كأكثر الآثار المسجلة لدى المرضى، تلتها مشكلات في مراجعة الذاكرة. ولم تقتصر هذه الآثار الجانبية على كبار السن بل شملت حتى صغار السن من المرضى، إذ سجلت صعوبات إدراكية لدى الشباب أيضا.

وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قالت الدكتورة هيلين لافريتسكي، أستاذة الطب النفسي ومديرة عيادة ما بعد كوفيد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن رؤية عجز عقلي حاد لدى المرضى في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر أمر “مفجع”.