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التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء

التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء

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التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء

التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء
http://almnatiq.net/?p=1053042
محررو المناطق

أعلنت وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة والتي سيبدأ التقديم لها اليوم الأحد للرجال والنساء.

وكشفت الوزارة  خلال انفوجراف لها على حسابها الرسمي بموقع “توتير” عن الوظائف المطروحة للقبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة؛ من رتبة رقيب وحتى جندي، وهي لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة.

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