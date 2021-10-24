قصة صورة من الشرق الأوسط هزت مشاعر العالم.. ونالت جائزة دولية

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http://almnatiq.net/?p=1053057
محررو المناطق:

نالت صورة موجعة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية، بصورة العام لجوائز “سيينا الدولية” لعام 2021.

وهزت الصورة، التي التقطها مصور تركي على الحدود التركية السورية، مشاعر الكثير حول العالم، بعد أن جسدت لحظة إنسانية بين الأب السوري ونجله المولود.

ونقلت تقارير إعلامية عن الأب السوري ويدعى منذر النزال، قوله، إن قدمه بترت جراء إصابته في قصف على خان شيخون، داعيا المنظمات الدولية إلى مساعدة نجله وتركيب أطراف له.

وبحسب الأب السوري، فإن نجله أصيب باضطراب خلقي؛ بسبب الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها، بعد دخولها في حالة غثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب السورية.

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