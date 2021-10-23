اختفت منذ 4 عقود.. حبس رجل أعمال أمريكي لقتل زوجته والسلطات تكتشف جريمة أخرى

المناطق - وكالات:

اتهم رجل الأعمال الأمريكي روبرت دورست، بقتل زوجته السابقة التي اختفت عام 1982، وبعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اكتشفت له قضية قتل جديدة.

ولم تعثر جهات التحقيق على جثة كاثلين ماك كورماك، زوجة دورست السابقة، منذ أن اختفت قبل نحو 4 عقود، وأعلنت وفاتها رسميا في 2017.

وذكر موقع شبكة “بي بي سي” البريطانية أن روبرت يواجه شكوى جنائية جديدة تتضمن اتهامه بجريمة قتل من الدرجة الثانية في هذه القضية، وذلك بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل صديقته المقربة لمنعها من الحديث عن اختفاء زوجته.

واختفت كاثلين ماك كورماك، عندما كانت تبلغ من العمر 29 عاما، بعد مشادة كلامية مع زوجها روبرت دورست في عام 1982، وادعى الزوج أنه أوصلها إلى محطة القطار حتى تعود إلى شقتهما في مانهاتن.

ومع أنه قال في التحقيقات في وقت سابق إنه تحدث إليها عبر الهاتف بعد وصولها إلى الشقة، اعترف دورست بأنه كان يكذب بشأن تلك المكالمة المزعومة.

وتستند الشكوى الجنائية الجديدة إلى محادثات مع العديد من الشهود وملاحظات المدعى عليهم، ومقابلات مسجلة وملاحظات على مقابلات مسجلة مع دورست وشهادات أمام المحكمة أثناء إجراءات ذات صلة بالقضية.

وأصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن مدى الحياة على روبرت دورست في 14 أكتوبر 2021 بعد إدانته بقتل سوزانا بيرمان، التي عُثر على جثتها بعد أن استقرت طلقة نارية في رأسها في منزل في بيفرلي هيلز.

ورجحت السلطات أنها قتلت لمنعها من الحديث إلى الشرطة عن اختفاء كاثلين ماك كورماك، لكن دورست أنكر الاتهامات بقتل صديقته مع تأكيد محاميه أنه سوف يستأنف الحكم بالسجن الذي صدر في حقه.