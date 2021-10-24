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عقار “مولنوبيريفير”.. هل يكون كلمة السر لسد فجوة اللقاحات العالمية؟

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عقار “مولنوبيريفير”.. هل يكون كلمة السر لسد فجوة اللقاحات العالمية؟

عقار “مولنوبيريفير”.. هل يكون كلمة السر لسد فجوة اللقاحات العالمية؟
http://almnatiq.net/?p=1053066
محررو المناطق:

سلط تقرير لقناة العربية الضوء على عقار “مولنوبيريفير” الجديد، مشيرا إلى أنه قد يكون كلمة السر لسد فجوة اللقاحات العالمية.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 51% من سكان العالم لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، أي ما يعني أن الحل قد يكون هو عقار “مولنوبيرافير”، غير أن ثمنه المرتفع جدا قد يجعل حصول الدول الفقيرة عليه صعب المنال.

 

وعقار “مولنوبيرافير” أول دواء لعلاج “كورونا” عن طريق الفم يقلل خطر الوفاة إلى النصف. ويُنظر إلى “مولنوبيرافير” على أنه خطوة إيجابية، لأنه يوفر طريقة علاج من “كوفيد-19″، من دون الحاجة إلى إدخال المريض إلى المستشفى.

 

وتعمل أقراص هذا العقار على هذا النحو: عندما يتم تشخيص إصابة المريض بفيروس كورونا، يمكنهم البدء بتناول جرعات “مولنوبيرافير” المؤلفة من أربعة أقراص 200 ميليغرام، مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام، أي ما مجموعه 40 حبة دواء.

 

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