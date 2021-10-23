للأسبوع التاسع.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

محررو المناطق

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد ، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع التاسع عبر قنوات عين على تردد عرب سات.

وأشارت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن البث المباشر للحصص اليومية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية سيبدأ من الساعة 3:30 عصرا ويعاد طوال اليوم.

وتابعت أن بث حصص الصفوف المتوسطة والثانوية سيبدأ من الساعة 7 صباحا ويعاد طوال اليوم، مؤكدة أن بث الحصص لجميع المراحل يتم أيضا من خلال حساب القناة على اليوتيوب.