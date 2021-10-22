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خطوة تطويرية جديدة.. “العدل” تتجه لتقديم عقود زواج إلكترونية “بلا بصمة”

خطوة تطويرية جديدة.. “العدل” تتجه لتقديم عقود زواج إلكترونية “بلا بصمة”

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خطوة تطويرية جديدة.. “العدل” تتجه لتقديم عقود زواج إلكترونية “بلا بصمة”

خطوة تطويرية جديدة.. “العدل” تتجه لتقديم عقود زواج إلكترونية “بلا بصمة”
http://almnatiq.net/?p=1053077
محررو المناطق:

تتجه وزارة العدل، للإعلان عن خطوات جديدة تتعلق بعقود النكاح الإلكتروني، في خطوة تطويرية جديدة للوزارة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، أن من بين أبرز الخطوات الجديدة، السماح بعقد النكاح عبر أيقونة ناجز في البوابة الإلكترونية والتحقق من خلال الرسائل النصية ومعرف الطرفين في “أبشر” والنفاذ الوطني، والاستغناء عن طلب البصمة للعروس؛ تسهيلا وتسريعا للعمل، مع أخذ جميع الإجراءات المتممة واللازمة نظاما وشرعا المتعلقة بعمليات عقد القران.

وطبقا لآلية العمل، تبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول أولا إلى بوابة الوزارة، ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت.

ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد، ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب، ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها، وذلك بإثبات ذلك من خلال رسالة التحقق وليس البصمة كما كان سابقا، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي.

وبينت المصادر، أن عقود تحرير عقود الزواج الإلكتروني عبر موقع وزارة العدل ستكون من خلال 5 خطوات لتسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد بحيث تكون جميع إجراءات الزواج من خلال النظام الإلكتروني.

وبحسب المصادر، فإن مشروع “العقد الإلكتروني للزواج”، يبدأ كمرحلة أولى في منطقة الرياض، ويهدف إلى إحداث تحول في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، ويوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويسهل تعاملاتهم.

وكشفت المصادر، أن العقد الإلكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة أي من العروسين الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكان الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان.

وأشارت المصادر، أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ويكون صادرا من مستشفى معتمد، مع ضرورة إرفاق نسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة، والتأكد من انتهاء العدة، ويتم رفع الوثائق إلكترونيا.

وبحسب المصادر، فإن العقد الإلكتروني يتضمن استكمال بيانات العروسين وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وبيانات المهر.

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