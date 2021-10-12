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تعليم الرياض تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد لمدة خمسة عشر يوماً

تعليم الرياض تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد لمدة خمسة عشر يوماً
http://almnatiq.net/?p=1053106
محررو المناطق

أعلنت  إدارة الأمن والسلامة في  تعليم الرياض عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان ( أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية) لمدة خمسة عشر يوماً.

 

واستهدف البرنامج التدريبي جميع منسقات الأمن والسلامة المدرسية في مكاتب التعليم والمدارس، وذلك لرفع الوعي  وتوفير بيئة آمنة للطالبات.

 

 

 

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