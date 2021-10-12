تعليم الرياض تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد لمدة خمسة عشر يوماً

أعلنت إدارة الأمن والسلامة في تعليم الرياض عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان ( أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية) لمدة خمسة عشر يوماً.
واستهدف البرنامج التدريبي جميع منسقات الأمن والسلامة المدرسية في مكاتب التعليم والمدارس، وذلك لرفع الوعي وتوفير بيئة آمنة للطالبات.
نفذت إدارة الأمن والسلامة في #تعليم_الرياض برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان ( أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية) لمدة خمسة عشر يوماً، واستهدف جميع منسقات الأمن والسلامة المدرسية في مكاتب التعليم والمدارس، وذلك لرفع الوعي وتوفير بيئة آمنة للطالبات . pic.twitter.com/TBhP8bS3US
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) October 24, 2021
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