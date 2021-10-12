تعليم الرياض تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد لمدة خمسة عشر يوماً

محررو المناطق

أعلنت إدارة الأمن والسلامة في تعليم الرياض عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان ( أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية) لمدة خمسة عشر يوماً.

واستهدف البرنامج التدريبي جميع منسقات الأمن والسلامة المدرسية في مكاتب التعليم والمدارس، وذلك لرفع الوعي وتوفير بيئة آمنة للطالبات.