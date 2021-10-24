تقرير لـ”المرصد الوطني للعمل”: 41% من السعوديين بالقطاع الخاص يعملون بالتشييد والتجارة

محررو المناطق:

أظهر تقرير رسمي لـ “المرصد الوطني للعمل”، أن 41.43% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يعملون في البناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في القطاع الخاص بأكمله بلغت 22.63% في العام.

وبحسب التقرير، شهد الربع الثاني من العام الحالي انخفاضا طفيفا عن الربع السابق، وبينما بلغ عدد الوافدين السعوديين الجدد إلى القطاع في نفس الفترة نحو 66 ألفا، انخفض معدل المشتركين السعوديين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 4.09% مقارنة بالربع السابق.

وكشف تقرير المرصد الوطني للعمل، أن إجمالي عدد السعوديين في القطاع الخاص يبلغ حاليا مليوني مواطن، يعملون في مختلف القطاعات، فيما يزيد عدد الوافدين عن 8%.

وذكر التقرير أن وزارة الموارد البشرية تخطط لتوطين ما يقرب من 200 ألف وظيفة هذا العام في إطار جهودها لخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030. وبحسب التقرير، انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 22% مقارنة بـ 34% في السابق.