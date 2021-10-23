توضيح جديد لـ”توكلنا”: “الهوية الوطنية” إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط

محررو المناطق:

جدد تطبيق “توكلنا” تأكيده، أن الهوية الوطنية وهوية مقيم تعد إثباتًا رسميًا معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط.

وكشف “توكلنا”، أنه جاري العمل على اعتماد الهوية الوطنية وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

يشار إلى أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي، الذي جرى اعتماده من قبل وزارة الصحة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى تطوير تطبيق “توكلنا” من قبل المركز الوطني للمعلومات، إذ يقدم التطبيق عددا كبيرا من المعلومات بشكل مباشر، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.