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أمانة نجران تنفذ أعمال الصيانة الزراعية لتحسين المظهر الحضري بالمنطقة

أمانة نجران تنفذ أعمال الصيانة الزراعية لتحسين المظهر الحضري بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1053135
المناطق- نجران:

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الحدائق وعمارة البيئة، الأسبوع المنصرم، أعمال الصيانة الزراعية خلال الفترة من 16 إلى 21 من شهر أكتوبر الحالي، بهدف إزالة التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030م وبرنامج جودة الحياة.

واشتملت أعمال الصيانة على صيانة الأرصفة وإزالة مظاهر التشوه البصري بطول 210 أمتار، والعناية بمظهر المسطحات الخضراء، وإزالة الأعشاب الضارة عنها بمساحة 480000 متر مربع، وتقليم وتنسيق 1520 شجرةٍ، وصيانة 710 ألعاب حدائق متنوعة، و 18 عمود إنارة.

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