سلطان بن سلمان: هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعد نقلة نوعية في برامج الرعاية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري بمقر المركز بمدينة الرياض.

وفي بداية اللقاء ثمن سموه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة رعاها الله في خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ومنذ وقت مبكر على العديد من المبادرات الوطنية التي تخدم قضية الإعاقة وتحد من انتشارها ودعم العديد من الجهات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها جمعية الأطفال ذوي الاعاقة ومركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة الذي يتشرف بحمل اسمه الكريم.

وأكد سموه أهمية الشراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بفاعلية.

وأشاد سموه بجهود هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة في تغطية جميع مجالات الإعاقة بشكل دقيق ومنظم مما يصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يعكس رؤية المركز والهيئة.

وتعد الهيئة إضافة للإنجازات والمبادرات السابقة التي حققها المركز، والتي منها تبني الدولة لبرنامج الوصول الشامل حسب التوجيه السامي الكريم رقم (35362) بتاريخ 22/9/1434هـ، بالإضافة إلى تحقيق المركز للعديد من الإنجازات الوطنية وعلى رأسها صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية، البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة، والتي تعد من أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –أيده الله-.

جدير بالذكر أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم “هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة” تتفق مع التوصية الثالثة عشرة من الفقرة الأولى من توصيات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، الذي نظمه المركز خلال الفترة 25-27 ذي الحجة 1435هـ الموافق 19-21 أكتوبر 2014م، حيث تضمنت استحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتعمل على متابعة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية.

وفي نهاية اللقاء أكد الأمير سلطان أن الهيئة تعد نقلة نوعية في برامج الرعاية ومنظومة الحقوق والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الإصلاح الشامل الذي تشهده بلادنا بفضل من الله ثم توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين سائلا الله أن يثيبه خيراً على كل ما يقدمه للوطن والمواطنين وأن يديم عليه التوفيق والسداد.

من جانبه ثمن الدكتور هشام الحيدري الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز والمؤسسات التي يرأسها لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدًا أن اهتمام سموه المبكر بالقضية ودعمها ورعاية المستفيدين منها حققت لها الكثير من المكاسب.