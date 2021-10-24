ليفربول ومانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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بيتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشيستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويسعى فريق الريدز إلى مواصلة الانتصارات التي كان أخرها الفوز على فريق أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، واستغلال المعنويات المرتفعة في تحقيق فوز غالي على الشياطين الحمر، يمكنه من مواصلة مطاردة فريق تشيلسي على صدارة البريميرليج.

في الناحية الأخرى، يحاول المدرب سولشاير تجنب المصير الغامض في ظل المطالبات الأخيرة برحيله عن القيادة الفنية للشياطين الحمراء بعد التعثرات المستمرة محليًا والانتصارات الصعبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

تنطلق المباراة اليوم الأحد، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت بريمير 1، مع وجود ستوديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية.

االتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ارنولد- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون. خط الوسط: ميلنر- هيندرسون -كيتا. خط الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو- ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: لوك شو- ماجوير- ليندلوف -بيساكا. خط الوسط: فريد- توميني -راشفورد. خط الهجوم: فيرناندس -جريين وود -كرستيانو رونالدو.