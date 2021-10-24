ما هي أسباب اللوعة أو الغثيان وماذا ينتج عنها؟.. استشاري يجب (فيديو)

أكد الدكتور عادل القطب استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، أن اللوعة تعد أحد الأعراض الشائعة وكثير من الناس يشتكون منها.
وأضاف القطب خلال لقاءه مع برنامج” صباح السعودية” أن هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة لهذه الأعراض، مشيرا إلى أن واحدة من الأسباب المباشرة أن بعض الناس يأتيهم النزلة المعوية، وعادة ما تأتي مع إسهال وبعض الغثيان.
وتابع أن هناك ربط بين الأحشاء والجهاز العصبي، وهناك عدة خطوط استجابة للجهاز الهضمي مع الخلايا العصبية .
#صباح_السعودية | اللوعه أو الغثيان وماذا ينتج عنه هذا الشعور المزعج. يحدثنا عنه الدكتور استشاري الجهاز الهضمي وامراض وزراعه الكبد الدكتور عادل القطب.. pic.twitter.com/jgbAglBS1X
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 24, 2021
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