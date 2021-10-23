الكويت: ولي العهد يتوجه غدا إلى السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيتوجه غداً إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض.

وانطلقت فعاليات منتدى “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” السبت الماضي في العاصمة الرياض بمشاركة واسعة لرؤساء دول ومنظمات إقليمية ودولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة.