9 حوادث في شهر.. طريق “دوار شقراء الرياض” خطر يهدد الأرواح (فيديو)

محررو المناطق

تتكرر الحوادث في “دوار شقراء الرياض” كون الدوار يقع في طريق مزدوج وخارج البنيان على طريق شقراء الرياض.

كما أن الطريق بثلاث مسارات، وفجأة يتم تحويله لمسار ونصف، كما يوجد رصيف للدوار معترض في وسط الطريق للقادم من الرياض؛ مما تسبب في حوادث مرورية متكررة.

وقامت بلدية شقراء بعمل دوار في طريق شقراء الرياض الذي يمر بالنفود الشرقي؛ وذلك بعد اعتماده من لجنة السلامة بالمحافظة.

وفور الانتهاء من العمل أصبح الدوار يتربص بالمركبات، كونه خارج البنيان وفي طريق مزدوج بثلاث مسارات، وعند الدوار؛ يتم تحويل الطريق لمسار ونصف، ووضع رصيف للدوار معترض في منتصف الطريق للقادم من الرياض؛ مما تسبب في وقوع حوادث متكررة، حتى بلغت في شهر واحد ٩ حوادث.