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“الحج والعمرة” تلغي الـ15 يوما بين العمرتين لحجز موعد جديد

“الحج والعمرة” تلغي الـ15 يوما بين العمرتين لحجز موعد جديد
http://almnatiq.net/?p=1053166
محررو المناطق

ألغت وزارة الحج والعمرة  مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا” وحجز موعد جديد لأداء العمرة.

وبذلك يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا، بل بإمكان المستفيد من “اعتمرنا” أو “توكلنا” حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال وذلك بحسب “عكاظ”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء التباعد بين الزوار والمصلين والمعتمرين.

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