“الغذاء والدواء”: 3 خصائص يجب اتباعها عند اختيار النظارات الشمسية

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن الخصائص التي ينصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه يفضل أن تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسيجية، يفضل أن يكون الإطار كبير وتغطي العين بشكل كامل.
وتابعت أنه من ضمن الخصائص أيضا أن تكون النظارة الشمسية، ذات الألوان الغامقة أو الأسعار المرتفعة أكثر حماية.
ماهي الخصائص التي ينصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية؟#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/EzxGX3xb7w
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 24, 2021
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