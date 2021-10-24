عودة جميع الطلاب إلى المدارس اليوم الأحد وإلغاء المجموعات

محررو المناطق

بدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد ، العودة الحضورية للدراسة بكامل الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية بعد قرار تقليص المسافات بين الطاولات إلى ٣٠ سم بعد التحديث الجديد لهيئة الصحة العامة (وقاية).

ويتيح التحديث الجديد للمدارس عودة الطلاب والطالبات وإلغاء نظام ما سمي بالمجموعات، والتي تم خلاله تقسيم طلاب كل فصل إلى مجموعتين، بحيث تحضر كل مجموعة لمدة خمسة أيام خلال أسبوعين دراسيين متصلين، والذي بدئ بتطبيقه مع انطلاقة العام الدراسي الحالي والاستمرار بنظام المجموعات (A-B) في الفصول ذات الكثافات العالية والتي يزيد عدد طلابها على ٤٠ طالبًا فأكثر.

وأبلغت المدارس طلابها برسائل نصية تلزمهم بالحضور طوال أيام الأسبوع مع الالتزام بالإجراءات اللازمة ومنها ارتداء الكمامة طوال أوقات الدوام وإحضار وجبات الإفطار من المنزل وعدم مشاركة الأدوات ولمس الأسطح.

وشددت (وقاية)، في الدليل الإرشادي المحدث لشهر أكتوبر الجاري على عدم إقامة أي نشاط مدرسي لا يحقق معايير التباعد الاجتماعي وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع عدم مشاركة الأدوات في الأنشطة التي تتطلب مشاركة عدد كبير من الطلبة، والحرص على التباعد أثناء الصلوات، والتباعد بما يضمن عدم التزاحم عند أماكن الوضوء، وتخصيص مكان لاستقبال أولياء الأمور وزوار المدرسة مع التأكد من اكتمال التحصين بجرعتي لقاح كورونا عبر تطبيق (توكلنا).