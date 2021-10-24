إجراء أكثر من 18 ألف عملية جراحية بمستشفيات صحة جازان

المناطق- واس:

أجرت أقسام الجراحة بمستشفيات صحة جازان 18219 عملية جراحية للمرضى، وذلك منذ بداية يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2021م.

وأوضحت صحة جازان، أن هذه العمليات الجراحية شملت العديد من الاختصاصات الجراحية كالجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المسالك البولية، وجراحة التجميل، وجراحة العظام والعمود الفقري، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأسنان والفكين، وجراحة العيون، وجراحة المخ والأعصاب وغيرها، لافتةً أن أقسام العمليات كافة بمستشفيات صحة جازان مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة، التي تُمكِّن الكوادر الطبية، من إجراء العمليات الجراحية للمرضى بكل نجاح.