احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة
أبرز المواد
 أستاذ مناخ: سكان هذه المناطق ودعوا “المكيفات” حتى أبريل المقبل
أبرز المواد
 إجراء أكثر من 18 ألف عملية جراحية بمستشفيات صحة جازان
أبرز المواد
 تعرض أحدهم لدهس متعمد.. شرطة الرياض تطيح بـ  5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزيل 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء
محليات
 بميزانية ضخمة.. “الطاقة” تستعد لتشكيل فريق للذكاء الاصطناعي (فيديو)
أبرز المواد
 أكثر من 455 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم
أبرز المواد
 مصادرة 1450 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر بحي البغدادية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 35 موقعا حول المملكة
أبرز المواد
 فوائد مذهلة للتوت البري: حرق الدهون “الخطرة”.. وتقوية المناعة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تباشر 4697 بلاغاً لخدمة المستفدين
المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

أبرز المواد
أستاذ مناخ: سكان هذه المناطق ودعوا “المكيفات” حتى أبريل المقبل

أستاذ مناخ: سكان هذه المناطق ودعوا “المكيفات” حتى أبريل المقبل

أبرز المواد
إجراء أكثر من 18 ألف عملية جراحية بمستشفيات صحة جازان

إجراء أكثر من 18 ألف عملية جراحية بمستشفيات صحة جازان

أبرز المواد
تعرض أحدهم لدهس متعمد.. شرطة الرياض تطيح بـ  5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

تعرض أحدهم لدهس متعمد.. شرطة الرياض تطيح بـ  5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1053226
المناطق- واس:

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الأحد، العقيد محمد بن عبدالله الزهراني بمناسبة تكليفه مُديراً للسجون بالمنطقة.

وهنأه بمناسبة تكليفه بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد لتقديم المزيد من الأعمال والجهود التي ترتقي بمستوى قطاع السجون.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، مشيدًا بدور الإصلاحيات في المملكة في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.

من جهته، ثمّن العقيد الزهراني المتابعة المُستمرة من أمير المنطقة لأعمال وجهود إدارة السجون بالمنطقة، سائلاً الله التوفيق والنجاح.

روابط ذات صلة

أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة

أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة
مدير “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية يكرم المراقبين المتميزين

مدير “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية يكرم المراقبين المتميزين
عبر الإتصال المرئي.. أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن ملتقى السرد العربي

عبر الإتصال المرئي.. أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن ملتقى السرد العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*