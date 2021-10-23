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أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 20 ألف م2 بنطاق بلدية طيبة

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أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 20 ألف م2 بنطاق بلدية طيبة

أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 20 ألف م2 بنطاق بلدية طيبة
http://almnatiq.net/?p=1053228
المناطق- جدة:

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء أزالت بلدية طيبة الفرعية (8) من الأسوار المخالفة على مساحة إجمالية بلغت (20) ألف متر مربع، شكلت تعديات بلا مستمسكات شرعية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية أزالت كافة الإحداثات والتعديات والتي شملت “أحواش” مخالفة بلغت مساحتها 20.000 م2 مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .

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