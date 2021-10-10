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بلدية رأس تنورة تزين شوارع وكورنيش المحافظة بأكثر من 4 آلاف شجرة مزهرة

بلدية رأس تنورة تزين شوارع وكورنيش المحافظة بأكثر من 4 آلاف شجرة مزهرة

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بلدية رأس تنورة تزين شوارع وكورنيش المحافظة بأكثر من 4 آلاف شجرة مزهرة

بلدية رأس تنورة تزين شوارع وكورنيش المحافظة بأكثر من 4 آلاف شجرة مزهرة
http://almnatiq.net/?p=1053230
محررو المناطق:

قامت بلدية محافظة رأس تنورة في الفترة الماضية بزراعة عدد من الأشجار، في شوارع وكورنيش المحافظة، وتوسيع الرقعة الخضراء، وذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة في المحافظة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة، ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ومكافحة مصادر التلوث والحد من تأثیر العملیات الصناعیة، ولتحسین جودة الحیاة، والمظھر العام، مما یسھم في تحقیق مفھوم أنسنة المدن، وتعزيزا لمبدأ كفاءة الإنفاق، وتفعيلاً لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية، (شرقية خضراء).

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، أن البلدية زرعت خلال الفترة الماضية أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات المزهرة، تمثلت في 600 شجرة أكاسيا، 1120 شجرة جاتورفا، 1150 شجرة جهنمية، 1200 ياسمين هندي، مبينا بأن هذه الأشجار والشجيرات تتميز بأنها مزهرة طوال السنة وتقلل من الاعتماد على زراعة الزهور الموسمية.

وقال المهندس صالح بن محمد القرني، أن هذه تجربة ناجحة للبلدية في فكرة الاعتماد على زراعة هذه الأنواع من الأشجار والشجيرات إلى جانب زراعة الزهور الموسمية لتعطي للمحافظة تميز نوعي وبعداً جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

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