بطاقة 720م3 في الساعة.. أمانة الشرقية تستخدم معدات حديثة للتعامل مع مياه الأمطار 

المناطق ـ الشرقية:

رفعت أمانة المنطقة الشرقية عدد معداتها ذات التقنية العالية والمتطورة والمستخدمة في نزح مياه الأمطار، وذلك بإضافة سبع معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، تعمل على نزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار بطاقة استيعابية تصل إلى 720 متر مكعب في الساعة، ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، والاستعدادات وتسخير كافة الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن التقنيات التي حرصت أمانة الشرقية على توفيرها وزيادة عددها للاستعداد لموسم الأمطار، والتي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر في وكالة التعمير والمشاريع، تمثّلت في وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار، وهي عبارة عن شاحنات تُعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مُدّعمة بها، إذ أنها تقوم بالوصول في وقت قصير للمواقع المتضررة بالمياه، حيث تتكون من مضخة هيدروليكية، و خراطيم هيدروليكية وخراطيم نزح مياه الأمطار، مضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 متر مكعب في الساعة، وتعمل ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طورتها للتدخل السريع وتنقلها للموقع المستهدف معالجتها في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

وأضاف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، بأن الأمانة تحرص كل الحرص على الاستفادة من كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.