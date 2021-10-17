وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

محررو المناطق

أصدر أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، قرارًا بتوطين مهن التسويق، وأيضًا توطين المهن الإدارية المساندة.

وأضاف وزير الموارد البشرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان هذين القرارين جاء استكمالا لبرامج التوطين، وأيضًا من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر ، قال وزير الموارد البشرية، إنني سعدت اليوم بالمشاركة في منتدى الأسرة السعودية في نسخته الرابعة، والذي يعقد على مدار يومين، لمناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والمختصين من مختلف أنحاء العالم.