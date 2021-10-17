احدث الأخبار

وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزيل 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء
محليات
 بميزانية ضخمة.. “الطاقة” تستعد لتشكيل فريق للذكاء الاصطناعي (فيديو)
أبرز المواد
 أكثر من 455 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم
أبرز المواد
 مصادرة 1450 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر بحي البغدادية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 35 موقعا حول المملكة
أبرز المواد
 فوائد مذهلة للتوت البري: حرق الدهون “الخطرة”.. وتقوية المناعة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تباشر 4697 بلاغاً لخدمة المستفدين
المنطقة الشرقية
 الزوج يتهم الجن.. العثور على عروس مذبوحة في مصر بعد 72 ساعة من زفافها
أبرز المواد
 رسمياً.. إقامة مواجهة الهلال والأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بدلاً من الجوهرة
أبرز المواد
 عودة جميع الطلاب إلى المدارس اليوم الأحد وإلغاء المجموعات
أبرز المواد
 ما هي أسباب اللوعة أو الغثيان وماذا ينتج عنها؟.. استشاري يجب (فيديو)
دولي
وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية تزيل 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء

أمانة الحدود الشمالية تزيل 500 ألف متر مكعب من مخلفات البناء

محليات
بميزانية ضخمة.. “الطاقة” تستعد لتشكيل فريق للذكاء الاصطناعي (فيديو)

بميزانية ضخمة.. “الطاقة” تستعد لتشكيل فريق للذكاء الاصطناعي (فيديو)

أبرز المواد
أكثر من 455 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أكثر من 455 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القصيم

أبرز المواد

وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

وزير الموارد البشرية يقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
http://almnatiq.net/?p=1053249
محررو المناطق

أصدر أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، قرارًا بتوطين مهن التسويق، وأيضًا توطين المهن الإدارية المساندة.

وأضاف وزير الموارد البشرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان هذين القرارين جاء استكمالا لبرامج التوطين، وأيضًا من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر ، قال وزير الموارد البشرية، إنني سعدت اليوم بالمشاركة في  منتدى الأسرة السعودية في نسخته الرابعة، والذي يعقد على مدار يومين، لمناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل

مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل
موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت

موعد تطبيق قرار توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان و الفئات المستهدفة من المنشآت
تفاصيل الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية.. التعليم متاح للجميع مدى الحياة.. إعداد المواطن لسوق العمل لينافس محليًا وعالميًا

تفاصيل الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية.. التعليم متاح للجميع مدى الحياة.. إعداد المواطن لسوق العمل لينافس محليًا وعالميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*