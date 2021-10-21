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صحة حفر الباطن تواصل حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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صحة حفر الباطن تواصل حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة حفر الباطن تواصل حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1053266
المناطق - الرياض:

تواصل صحة حفر الباطن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي  في المجمعات التجارية والمنتزهات والنوادي الرياضية والدوائر الحكومية والخاصة شملت ” جامعة حفر الباطن ، وكلية العلوم التطبيقية ، والأحوال المدنية ، والجوازات ، وجمعية نفح الأمل ، وتراؤف للأيتام ، ومبادرة الممشى الهايكنج السعودية ، ونادي الباطن ، والاسواق التجارية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وشملت الحملة على أركان توعوية بهدف توعية النساء بأهمية الكشف المبكر.

كما حثت النساء فوق سن الأربعين بالمبادرة إلى حجز موعد عبر تطبيق صحتي او من خلال عيادات الفحص في مستشفى الملك خالد ، ومستشفى الولادة والأطفال ، ومستشفى حفر الباطن المركزي ، ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي صحة حفر الباطن إلى رفع مستويات الوعي لدى النساء بضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي ورفع معدل الوقاية.

ولفتت صحة حفر الباطن إلى أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة؛ حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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