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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من هذه الدول

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من هذه الدول

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صحة حفر الباطن تواصل حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من هذه الدول

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من هذه الدول
http://almnatiq.net/?p=1053283
محررو المناطق

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

 

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