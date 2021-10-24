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47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

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47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1053295
محررو المناطق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 24/10/2021، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتان وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 36 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,282، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548،252، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،778 حالة.

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