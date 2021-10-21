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في دقيقة وبلغة مبسّطة.. فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

في دقيقة وبلغة مبسّطة.. فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=1053313
محررو المناطق

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقطع فيديو فيديو لشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” في دقيقة.. وبلغة مبسّطة، فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”.

 

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