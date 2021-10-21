نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقطع فيديو فيديو لشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” في دقيقة.. وبلغة مبسّطة، فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”.
في دقيقة.. وبلغة مبسّطة.
فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.#زاتكا pic.twitter.com/5TAPvHD6SU
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 24, 2021
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