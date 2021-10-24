 المرور يكشف تكاليف نقل اللوحات بين المركبات

محررو المناطق

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع سؤال مواطن بشأن ضوابط وتكاليف نقل اللوحات بين المركبات.

وجاء استفسار المواطن كالتالي: “السلام عليكم عندي سيارتين أريد نقل اللوحات بينهم جميعهم الاستمارات والفحص والتامين ساري ماهي الطلبات وأي خانة في البنك أسوي دفع”.

وقال حساب المرور على موقع “توتير” في رده على المواطن: “إنه يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي 400 ريال لكل مركبة والنقل الخاص 700 ريال ايضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة”.