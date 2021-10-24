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الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

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الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1053335
محررو المناطق

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد الجرعات المعطاة تجاوز 45 مليون جرعة، واستكمل التحصين 21.1 مليون شخص.

 

وأكد متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الجرعة التنشيطية متاحة لجميع أفراد المجتمع ممن تجاوز 18 عام ، وأمضى 6 أشهر على الجرعة الثانية.

 

واستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

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