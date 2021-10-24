احدث الأخبار

هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح
أبرز المواد
 الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الطاقة يمازح شاباً طرح سؤلاً بـ”مبادرة السعودية الخضراء”.. ويعتذر عن الرد (فيديو)   
أبرز المواد
 47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
  المرور يكشف تكاليف نقل اللوحات بين المركبات
أبرز المواد
 في دقيقة وبلغة مبسّطة.. فيديو يشرح تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
الاقتصاد
 “التعليم” تعتزم تطبيق “الأداء الوظيفي” لمنسوبيها الإداريين ‎‎ابتداءً من 2022
أبرز المواد
 15 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى أحد رفيدة خلال 8 أشهر
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية وتحرر 475 مخالفة خلال أسبوع 
أبرز المواد
 يوفر 20 ألف وظيفة.. وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بتوطين 4 مهن جديدة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يبحث سبل التعاون مع ممثلي مجالس الخفجي في مبادرة “تكامل”  
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة
المنطقة الشرقية
هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح

هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح

أبرز المواد
الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

أبرز المواد
وزير الطاقة يمازح شاباً طرح سؤلاً بـ”مبادرة السعودية الخضراء”.. ويعتذر عن الرد (فيديو)   

وزير الطاقة يمازح شاباً طرح سؤلاً بـ”مبادرة السعودية الخضراء”.. ويعتذر عن الرد (فيديو)   

أبرز المواد
47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أبرز المواد

هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح

هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح
http://almnatiq.net/?p=1053339
محررو المناطق
قال الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،إن  لقاح الأنفلونزا لا يتعارض مع لقاح فيروس كورونا، مضيفًا أن لقاح كورونا لمن هم أقل من 12 عاما لازال تحت الدراسة والبحث.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم لبحث مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).
واستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

روابط ذات صلة

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)

الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم فوق الـ18 عاما (فيديو)
متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا

متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا
5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*