هل سيتم تطعيم الأطفال من هم أقل من 12 عاما؟.. متحدث “الصحة” يوضح

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قال الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،إن لقاح الأنفلونزا لا يتعارض مع لقاح فيروس كورونا، مضيفًا أن لقاح كورونا لمن هم أقل من 12 عاما لازال تحت الدراسة والبحث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم لبحث مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

واستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.