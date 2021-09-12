قبل 43 عاماً.. فيديو نادر للفنان عبد المجيد عبد الله

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رصد مقطع فيديو يعود تاريخه إلى عام 1400هـ، أي قبل نحو 43 عاماً لقاءً مهمًا للفنان عبد المجيد عبد الله.

وقال عبد الله لبرنامج “ذكريات زمان”، الذي نشرته قناة “ذكريات”، إنه بدأ الغناء منذ عامين أي في 1338 هـ، في الحفلات الخاصة وبالمدرسة، ليغني أغنية “يا روح روحي”، من كلمات الأمير فهد محمد، موضحا أنه تم تسجيل الأغنية في ذلك الحين.

جاء ذلك خلال استضافة البرنامج مجموعة من الفنانين وهم في بداية مشوارهم الفني بأحد الاستديوهات داخل المملكة وكان من بينهم الفنان حسن يوسف و فيصل محمد.