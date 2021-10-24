الصحة: فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت

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صرح الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية مهمة، وذلك بسبب احتمالية نزول مستوى فعالية التحصين ضد فيروس كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم لبحث مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) .

واستعرض أيضًا مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.