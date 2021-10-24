متحدث “الصحة”: جائحة “كورونا” لم تنته بعد.. وخففنا فقط الاحترازات

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http://almnatiq.net/?p=1053360
محررو المناطق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك فرقًا بين انتهاء الجائحة ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن الجائحة لم تنته بعد، لكن هناك مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات وليس إلغاؤها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم لبحث مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

واستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

 

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