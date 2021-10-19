“التأمينات الاجتماعية” توضح كيفية التتحقق من صحة الأجر ومدة الاشتراك

محررو المناطق

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية التحقق من صحة الأجر المُسجل ومدد الاشتراك في النظام.

وأكدت المؤسسة أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من ذلك من خلال خدمة “التسلسل الزمني للاشتراكات”.

وشددت على أن الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المُسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة.

ولفتت إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في التأمينات، ثم الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات، وكذلك الضغط على المدة عند الرغبة في معرفة تفاصيلها.