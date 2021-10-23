التحالف: تنفيذ 88 عملية جديدة ضد الحوثيين.. ومقتل 264 إرهابيًا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.
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