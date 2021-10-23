التحالف: تنفيذ 88 عملية جديدة ضد الحوثيين.. ومقتل 264 إرهابيًا

المناطق- واس

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.