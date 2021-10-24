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5 رسائل هامة من متحدث “الصحة” حول كورونا.. منها التحذير من استمرار الجائحة

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http://almnatiq.net/?p=1053377
محررو المناطق

تحدث المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الأحد، عن آخر المستجدات حول جائحة “كورونا” بالمملكة، وتقييم الوزارة لمرحلة ما بعد تخفيف الإجراءات الصحية.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم، إن جائحة “كورونا” لم تنته بعد لكن المملكة نجحت في تحقيق مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات.

وشدد على أن هناك فرقًا بين انتهاء الجائحة وتخفيف الإجراءات الاحترازية المُتبعة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية لم يتم إلغائها.

ولفت إلى أن الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد للفيروس أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ومضى على موعد أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر.

وأشار إلى إمكانية الإعلان عن قرارات مهمة بشأن إعطاء الفئات العمرية من 5 إلى 11 عامًا اللقاح، خلال الأيام المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تأكيد دراسات جديدة على إمكانية إعطاء لقاح “فايزر – بيونتيك” لتلك الفئات.

ونوه إلى أنه لا يوجد تعارض بين لقاحي “كورونا” و”الإنفلونزا الموسمية” حتى لو تم أخذهما في يوم واحد، داعيًا الجميع إلى أخذ جرعات تنشيطية من اللقاحات.

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