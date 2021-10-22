“أمانة الشرقية” تُقيم ما جرى إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري

المناطق ـ الشرقية:

بحثت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وما تم إنجازه خلال الربع الثالث وما يتم خلال الربع الرابع للعام 2021م.

وتهدف الخطة إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، ضمن خطة تضمنت عناصر تمركزت في الحوكمة والخطة التنفيذية والرقابة، وأكبر التحديات وخطة المعالجة والمستهدفات للفترة القادمة.

ووقف أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع، على مستهدفات المعالجة في العناصر الخمسة الأساسية، وهي إزالة مخلفات البناء والهدم، ومعالجة الكتابات المشوهة، وإزالة السيارات التالفة، ومعالجة وضع الحاويات، ودهان البردورات.

واستُعرضت معايير اختيار المناطقة المستهدفة للربع الرابع، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير واضحة كاختيار الأحياء ذات نسبة البلاغات الأكبر للوصول إلى معالجات ترفع مستوى الحي، ومن ثم تنخفض نسبة البلاغات ويرتفع رضا العميل.